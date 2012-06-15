Азаров відкрив компресорну станцію на Шебелинському газовому родовищі

Харків. 15 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров відкрив Червонодонецьку дотискуючу компресорну станцію НАК «Нафтогаз України» ДК «Укргазвидобування» газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування».

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії відкриття М.Азаров наголосив, що введення нової Червонодонецької дотискуючої компресорної станції дозволить збільшити видобуток газу на родовищі на 100 млн кубометрів газу щорічно.

«Це серйозний внесок у вирішення завдання, яке поставив Президент України Віктор Янукович, - забезпечення енергонезалежності України. Україна може за рахунок власних ресурсів, волі досягти поставлених завдань», - сказав М.Азаров.

Прем`єр нагородив робітників ГПУ «Шебелінкагазвидобування» урядовими грамотами.

У церемонії відкриття компресорної станції також взяв участь міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко.