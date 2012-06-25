Суд продовжив розгляд справи Тимошенко

Харків. 25 червня. УНІАН. У приміщенні Апеляційного суду Харківської області Київський районний суд Харкова продовжив розгляд справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя Костянтин Садовський оголосив початок судового засідання.

У залі судових засідань присутні кілька представників Європарламенту, у тому числі Пет Кокс і Олександр Квасневський.

Ю.Тимошенко до суду через хворобу не доставлена.

Як повідомляв УНІАН, державні обвинувачі у справі Ю.Тимошенко 19 квітня під час попереднього розгляду справи заявили, що екс-прем’єр обвинувачується за трьома пунктами: організація розкрадання бюджетних коштів і замах на розкрадання коштів з держбюджету на суму 25 млн грн; ухилення корпорації ЄЕСУ від сплати податків на загальну суму 4 млн грн; використання платіжної картки іноземної компанії, з рахунку якої Ю.Тимошенко використала майже 1 млн доларів на розрахунки у дорогих готелях і ресторанах, не сплативши податків з цієї суми.