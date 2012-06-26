ДПтС: Квасневському і Коксу сподобалася Качанівська колонія

Харків. 26 червня. УНІАН. Представники Європарламенту Олександр Кваснєвський та Патрік Кокс за підсумками візиту до Качанівської виправної колонії висловили позитивні враження від побаченого.

Зокрема, щодо створення належних сучасних умов відбування кримінального покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної пенітенціарної служби України.

Супроводжував делегацію начальник Управління ДПтС України в Харківській області, а «візитери отримали загальну інформацію від начальника установи про особливості діяльності закладу на сучасному етапі».

Також у повідомленні зазначається, що «О.Кваснєвський та П.Кокс ознайомилися з виробничими об’єктами, православним храмом для засуджених жінок, приміщеннями загальноосвітньої школи та професійно-навчального центру, кімнатою психоемоційного розвантаження засуджених, житловими приміщеннями для засуджених жінок та безпосередньо з умовами утримання в установі засудженої Юлії Тимошенко».

Як повідомляв УНІАН, П.Кокс і О.Кваснєвський прибули до Харкова 24 червня. У неділю представники Європарламенту відвідали засуджену екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко в Центральній клінічній лікарні №5 «Укрзалізниці». У понеділок, 25 червня, вони були присутні в залі сулу, який продовжив розгляд справи Ю.Тимошенко. П.Кокс і О.Кваснєвський від імені Європарламенту здійснюватимуть моніторинг судових засідань у справі Ю.Тимошенко. Вони матимуть доступ до всіх документів справи, а також до адвокатів, прокурорів та інших чиновників. Європарламент, у свою чергу, подаватиме юридичну і логістичну підтримку в їхній роботі.