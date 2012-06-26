Ціни на соціальні сорти хліба не підвищаться - Добкін

Харків. 26 червня. УНІАН. Ціни на соціальні сорти хліба в Харківській області залишаться на попередньому рівні.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив журналістам губернатор Михайло Добкін.



За його словами, утримати прийнятні ціни дозволять достатні запаси продовольчого зерна. Крім того, аграріям поставлене відповідне завдання і на цей рік.

«Минулого роки перед аграріями області було поставлено завдання зібрати 100 тисяч тонн зерна в регіональний фонд продовольчого зерна. Це завдання було виконане, завдяки чому ціни на соціальні сорти хліба не підвищувалися. Зібраного торік запасу вистачить ще до серпня. Цього року перед аграріями завдання стоїть таке ж. Упевнений, воно буде виконане, і ціна на соціальні сорти хліба не зміниться», - сказав М.Добкін.