Нова редакція Конституції буде ще більш прогресивною, аніж нинішня - Добкін

Харків. 27 червня. УНІАН. Нова редакція Конституції, яка готується в Україні, буде ще більш прогресивною, аніж нинішня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таку точку зору висловив голова облдержадміністрації Михайло Добкін під час зустрічі з представниками харківської юридичної школи, які брали участь у розробці Конституції України 1996 року, і які нині є членами Конституційної Асамблеї.

«Напередодні Дня Конституції зібрався непростий склад учасників обговорення цього знаменного дня. Більшість з них брали безпосередню участь у розробці та ухваленні Конституції 1996 року, і всі без виключення присутні тут сьогодні входять в Конституційну асамблею, яка разом з Президентом України працює над новою редакцією Конституції, яка, я упевнений, буде ще прогресивнішою, ніж нинішня», - сказав М.Добкін, відкриваючи зустріч.

Як відзначив Президент Національної академії правових наук України, академік НАНУ, член Конституційної Асамблеї Василь Тацій, хоча нинішня Конституції вважається однією з найкращих у світі, проте вона потребує удосконалення.

«Сьогодні наша Конституція за своїми головними параметрами є кращим зразком законів такого рівня в світі за останній час. Пройдуть ще багато десятиліть, а деякі розділи залишаться незмінними. Проте, при всій значущості цього закону, час показав його певні недоліки. Але головне, 16 років конституція працювала і працює, і, даючи оцінку їй, необхідно пам`ятати, що це не Конституція США, це постійно працюючий закон з чіткою регламентацією прав, обов`язків, повноважень і багатьох інших речей», - наголосив В.Тацій.

За його словами, необхідно пам`ятати, що, згідно з Конституцією, що діє, змінювати тією чи іншою мірою конституційний лад - це право, яке належить виключно народу. «Мені імпонує пропозиція, щоб робота Конституційної асамблеї носила абсолютно відкритий характер, щоб вона була демократичною, що б були створені такі умови, коли кожен громадянин нашої держави, який цього бажає і небайдужий до долі України, мав можливість реально впливати на процес підготовки нового основного закону», - сказав В.Тацій.

За словами ректора Національного університету внутрішніх справ, члена Конституційної асамблеї Олександра Бандурки, основний закон, як і інші закони, не є такою догмою, яка не підлягає перегляду або удосконаленню.

«Конституція своє завдання виконала. Саме за цих конституційних умов Україна побудувала основні державні інститути. Сьогодні в суспільстві дозріла необхідність змін. Правову форму функціонування української держави необхідно модернізувати. Президент України ініціював реформування по 21напрямку. Їх не можна повністю реалізувати, якщо не буде реформована наша основна правова база - Конституція України», - наголосив Бандурка.

Говорячи про нову редакцію Основного закону, голова Харківської облради Сергій Чернова наголосив на необхідності присвятити в документі розділ про органи місцевого самоврядування.

«У новій Конституції повинен бути окремий розділ, присвячений органам місцевого самоврядування. Змінився адміністративно-територіальний устрій, а за 21 рік незалежності не ухвалювався жодний документ, який би його регулював. Рівень зрілості територіальних громад і людей такі, що сьогодні можна більше повноважень передати з центру на місця», - сказав С.Чернов.

Депутат Харківської облради, член Конституційної Асамблеї Микола Тітов бачить завдання юристів у тому, щоб донести до кожного громадянина, що Конституція має бути інструментом захисту його прав та інтересі: «Завдання як юристів, так і депутатів, - донести до кожного громадянина України, що це його документ, це його документ, це його щит і меч. За допомогою Конституції можна як захищатися, так і відстоювати свої права та інтереси, тому що Конституція це закон прямої дії».

Як відзначив перший проректор Національного університету внутрішніх справ Олександр Головко, сьогодні є можливість працювати над удосконаленням Конституції системно, уникаючи кон’юнктурних підходів.

«Сьогодні, завдяки політичній волі Президента України Віктора Януковича сформувалася така ситуація, - зазначив О.Головко, - коли ми можемо працювати над Конституцією системно, можемо привернути кращі суспільні авторитети, кращі юридичні сили і максимально знешкоджувати політичні, одномоментні інтереси і їхній вплив на суцільний процес».