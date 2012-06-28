У Харкові гроза пошкодила газогін

Харків. 28 червня. УНІАН. У Харкові під час грози 26 червня був пошкоджений газопровід низького тиску.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ПАТ «Харківміськгаз» з посиланням на начальника Центрального оперативного диспетчерського управління підприємства Людмилу Дзешульську, прорив газопроводу стався на вулиці Жовтневої революції внаслідок падіння дерева.

За її даними, оперативна бригада прибула на місце події протягом 20 хвилин після сигналу про аварію.

Л.Дзешульська зазначила, що Управління газового господарства Жовтневого району Харкова проводить на пошкодженій ділянці відновні роботи. Газопровід був відключений, чотири будинки залишалися без газопостачання.

За інформацією Центрального оперативного диспетчерського управління ПАТ «Харківміськгаз», унаслідок аварії на газопроводі ніхто не постраждав.

Газівники також не підтверджують факту аварії на газопроводі по вулиці Краснооктябрській, про яку повідомили ряд місцевих ЗМІ.

У той же час заступник Харківського міського голови Олександр Кравцов повідомив журналістам, що аварія на газопроводі низького тиску по вулиці Жовтневої революції сталася унаслідок падіння великої тополі на газову трубу, розташовану вздовж огорожі приватного домоволодіння.

За його даними, внаслідок падіння тополі була травмована жінка, котра на той момент ішла тротуаром.