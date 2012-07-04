Первомайські «регіонали» депутатам-аваківцям: на «сусликів» подіяла спека»?

Харків. 4 липня. УНІАН. Первомайська райорганізація Партії регіонів спростовує звинувачення у підтримці брата голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна на виборах і просить не вірити фактам, викладеним у листі групи депутатів обласної ради на адресу Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати-підписанти, серед яких і екс-губернатор Арсен Аваков, звинуватили керівників Первомайського району у порушенні чинного законодавства та перевищенні службових повноважень.

Зокрема, у відкритому листі до В.Януковича депутати від опозиції зазначають, що голова Первомайської РДА Віктор Намчук та голова Первомайської райради Андрій Біда на засіданні круглого столу районних осередків політичних партій 27 червня закликали керівників партосередків «підписати Меморандум на підтримку на виборах до Верховної ради України по мажоритарному округу № 178 єдиного кандидата - Дмитра Добкіна, депутата Харківської обласної ради від Партії регіонів».

Депутати зажадали «негайної реакції на такі дії представників державної влади та місцевого самоврядування», які, на їхню думку, «є проявом відвертого тиску на громадян та наступом на свободу вибору в Україні».

Аналогічні звернення депутати облради направили до Генеральної прокуратури України та прокуратури Харківської області, зазначається у повідомленні, опублікованому на сайті обласної організації партії «Батьківщина».

У заяві-відповіді учасники круглого столу у Первомайському відкинули звинувачення депутатів облради і надали, як говориться, «достовірну інформацію з реальними підписами представників політичних сил, які були присутні на заході та які, на відміну від «політичних сусликів», не ховають обличчя за своїми патронами».

«За традицією, яка склалася у Первомайській райдержадміністрації з 2011 року, - йдеться у заяві, - за ініціативи голови РДА В.А.Намчука, 27 червня 2012 року, відбулося засідання круглого столу, присвяченого 16-й річниці Конституції України. До порядку денного для обговорення було внесено два питання, а саме, обговорення пропозицій представників політичних партій щодо змін до Конституції України (в зв`язку з початком роботи Конституційної асамблеї) та щодо участі районних осередків політичних партій в підготовці до передвиборчої кампанії. До участі в засіданні були запрошені представники всіх політичних партій, які діють на території району, та представники засобів масової інформації (телекомпанія «Надія», редакція міськрайонної газети «Знамя труда», районне радіо «Вісті Первомайщини»)».

«Традиційно, - пишуть автори заяви, - зустріч проводилась під головуванням голови РДА та водночас голови координаційної ради політичних партій В.А.Намчука, від якого жодних закликів щодо підписання меморандуму чи будь яких інших політичних документів не надходило. Крім того, закликів та політичних заяв стосовно представників окремих територій (донецьких) не лунало взагалі».«Таким чином, - заявляють автори заяви, - факти, що стосуються голови РДА В.А.Намчука, є фальшивими та не відповідають дійсності».

Заяву підписали, зокрема, керівники районних організацій Компартії України, Української народної партії, Партії регіонів, «Нашої України», Народного руху України, Соціалістичної партії, Прогресивної соціалістичної партії України, партії «Відродження».