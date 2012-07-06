Михайло Добкін нагороджений орденом «За заслуги» I ступеня

Харків. 6 липня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович нагородив голову Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна орденом «За заслуги» I ступеня.

Державну нагороду харківському губернатору вручено за вагомий внесок у підготовку і проведення Євро-2012.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті голови держави, повідомляє прес-служба ХОДА.

Нагороди були вручені на НСК «Олімпійський» у Києві під час урочистостей з нагоди завершення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Також орденами нагороджені віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесников, голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів Володимир Ковалевській, капітан національної збірної команди України по футболу Андрій Шевченко.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено Харківського міського голову Геннадія Кернеса, голову Львівської облдержадміністрації Михайла Костюка, директора турніру УЄФА Євро-2012 в Україні, керівника місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіяна Лубківського.