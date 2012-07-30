У понеділок на сході України - знову спека

У понеділок, 30 липня, в Україні утримається спекотна, без істотних опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише у західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях очікуються дощі з грозами, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с, подекуди 24 м/с.

Вітер на Лівобережжі та в південній частині північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-18 м/с; на решті території південно-східний з переходом в західних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 18-23°, на узбережжі морів до 26°, в західних областях, на Лівобережжі та в горах Криму 14-19°; вдень 28-33°, у південній та центральній частинах місцями 35-37°, на крайньому заході країни та в горах Криму 22-27°; на високогір`ї Карпат вночі 10-15°, вдень 15-20°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, без істотних опадів.

Температура вночі по області 18-23°, вдень 28-33°; у Києві вночі 19-21°, вдень 31-33°.