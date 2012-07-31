Харьків’янка стала чемпіонкою світу з карате

Харків. 31 липня. УНІАН. Майстер спорту міжнародного класу Ганна Ястребова виборола дві золоті та одну срібну медаль на Чемпіонаті світу Всесвітньої конфедерації карате.

Чемпіонат, який проходив з 12 до 15 липня у місті Шауляй (Литва), об`єднав усі стилі та напрямки карате. У складі національної збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу, доцент кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету Ганна Ястребова, повідомляє офіційний сайт ХНЕУ.

Харківська спортсменка завоювала дві золоті та одну срібну медаль у таких розділах: індивідуальне куміте (I місце), командне куміте (I місце), індивідуальне ката (II місце).

За інформацією прес-служби Харківського спортивного клубу карате "Тайкан", у змаганнях узяли участь 1500 спортсменок з 30 країн світу.