В Кутузівці потонула 9-річна дівчинка
11:05, 06 серпня 2012Харьків
0 0
Протягом тижня в області потонуло 9 осіб
Харків. 6 серпня. УНІАН. У селі Кутузівка Харківського району під час купання у місцевому ставку потонула дівчинка 2003 року народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, трагічна подія сталася 4 серпня.
Правоохоронці з’ясовують обставини події.
Усього протягом тижня на водоймах Харківщини потонуло 9 чоловік, 6 із них - лише протягом 4 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter