В Кутузівці потонула 9-річна дівчинка

Харків. 6 серпня. УНІАН. У селі Кутузівка Харківського району під час купання у місцевому ставку потонула дівчинка 2003 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, трагічна подія сталася 4 серпня.

Правоохоронці з’ясовують обставини події.

Усього протягом тижня на водоймах Харківщини потонуло 9 чоловік, 6 із них - лише протягом 4 серпня.