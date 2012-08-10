На Харківщині пройде літературно-мистецький фестиваль «De libertate»

Харків. 10 серпня. УНІАН. 17 серпня на базі Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди вперше відбудеться літературно-мистецький фестиваль «De libertate», присвячений 290-річчю з дня народження великого філософа.

Як повідомив на прес-конференції начальник управління культури та туризму Харківської облдержадміністрації Дмитро Кузнєцов, цей захід покликаний привернути увагу до музею, а також до творчості видатного харків’янина.

«3 грудня – 290 років з дня народження Григорія Сковороди, і до цієї дати буде приурочено багато різних заходів. Але ми намагаємося привернути увагу до літературно-меморіального музею Григорія Сковороди не тільки раз на рік – у день народження поета, чи влітку під час проведення купальського фестивалю, але й періодично протягом року за допомогою різних цікавих заходів. Цей фестиваль – це один з них», - передає слова Д.Кузнєцова прес-служба ОДА.

За словами заступника директора музею Сковороди Олени Рибки, в рамках фестивалю на гостей очікує масштабна літературна та музична програма.

«У фестивалі братимуть участь сучасні українські письменники, які люблять Григорія Сковороду, присвячують йому свої твори, досліджують його творчість. Зокрема, це Леонід Ушкалов, наш харківський сковородознавець, поет і письменник Іван Андрусяк, Ніна Супруненко, Олег Коцарєв, Юлія Стахівська, Сергій Жадан. Літературна частина фестивалю буде досить насичена. Звісно, фестиваль передбачає і музичну програму. Це гурти Oneyroid із Полтави, гурт «Пальто sorry бенд», заслужений артист України Тарас Компаніченко, Гурт мандрівних дяків «Вертеп», який готує на фестиваль спеціальну програму», - повідомила О.Рибка.

Також в рамках фестивалю будуть проводитися екскурсії музеєм, майстер-класи з барокової каліграфії та хенд-мейду, освітні та інтерактивні програми від Харківського літературного музею, катання на конях та човнах, виставка картин молодих художників.

«Готуючи цей фестиваль, ми хотіли залучити якомога більше молодих креативних людей, які знають, люблять і цінують Григорія Сковороду та його творчість. Основна ідея цього фестивалю – показати, що Григорій Савич Сковорода дуже багатогранний», - підкреслив координатор фестивалю «De libertate» Ігор Зарудько.

Робота фестивалю розпочнеться о 12-й годині. Основна програма триватиме до пізнього вечора, а для тих, хто залишиться на ніч у наметовому містечку, передбачена спеціальна програма за участю молодих поетів та етнічних музикантів. Для зручності гостей від села Вільшана курсуватимуть фестивальні автобуси до території музею, до Вільшани з періодичністю 20 хвилин курсують рейсові автобуси від Харкова. Загалом на фестивалі очікується до тисячі гостей, - зазначила О.Рибка.