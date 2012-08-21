Пішов із життя батько Ярославського

Харків. 21 серпня. УНІАН. На 76-му році життя помер батько відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського.

Співчуття у зв`язку зі смертю Владилена Ярославського висловив Президент України Віктор Янукович, повідомляє прес-служба глави держави.

«У пам’яті всіх, хто знав Владилена Леонідовича, він залишиться мудрим батьком, чуйним лікарем, надійним і вірним товаришем. Схиляю голову в жалобі і поділяю гіркий біль непоправної втрати», - йдеться у співчутті глави держави родині померлого.

Довідка УНІАН. Владлен Ярославський - лікар-уролог (хірургічна практика), завідував відділенням урології міської лікарні № 17 Харкова у 2001-2005 рр. Заслужений лікар України.

Олександр Ярославський - відомий український бізнесмен, президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст», входить до числа найзаможніших українців.