У I півріччі в економіку Харківщини вкладено $200 млн прямих іноземних інвестицій

Харків. 22 серпня. УНІАН. У першому півріччі 2012 року в економіку Харківської області вкладено майже 200 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував під час наради Президента України Віктора Януковича з господарським активом Харківської області губернатор Михайло Добкін.

За його словами, на Харківщині з 2010 року проводиться системна робота в інформаційному, регуляторному та іміджевому напрямках для залучення іноземного інвестора.

«За підсумками 2011 року в промисловості було освоєно 4 мільярди гивень інвестицій в основний капітал, що на 11% більше, ніж у 2010 році. У першому півріччі цього року в економіку області вкладено майже 200 млн. дол США прямих іноземних інвестицій. Темп зостання до початку цього року становив 106,3% при середньому по Україні 104,7%. Зараз іще основна питома вага іноземного капіталу зосереджена у фінансовому секторі (близько 60%), який бере участь у розвитку реального сектора шляхом надання кредитів підприємствам. Але вже другий рік поспіль існує тенденція збільшення частки іноземних інвестицій, спрямованих безпосередньо в промисловість, і зараз вона становитьє майже 12%», - сказав М.Добкін.