Директори заводів заявляють про втрату грошей у банку «Базис»

Харків. 30 серпня. УНІАН. Керівники кількох підприємств та організацій Харківської області заявили про втрату грошей, які перебували у банку «Базис».

Як передає кореспондент УНІАН, про ситуацію у зв’язку з банкрутством банку «Базис» директори підприємств і установ повідомили сьогодні з трибуни сесії Харківської обласної ради.

За інформацією голови облради Сергія Чернова, до обласної ради 11 звернень від трудових колективів, кошти яких виявилися замороженими на рахунках банку «Базис».

Виступаючи на сесії, генеральний директор ВАТ «Турбоатом» Віктор Суботін заявив, що його підприємство втратило загалом 135 млн. грн.

«Ці кошти були покладені в банк «Базис» ще в 1998 році. На жаль, протягом останнього півроку ці гроші зникли. Це величезні кошти для нашого колективу, які зароблялися десятиліттями і які, звичайно, потрібні підприємству. У квітні місяці Національний банк увів тимчасову адміністрацію в банк «Базис», і ми, як найбільший вкладник, звернулися в обласну адміністрацію та в мерію з пропозицією і проханням підтримати нас і знайти можливість врятувати гроші. Протягом 2 місяців Національний банк України з урахуванням можливостей Харківського регіону робив усе можливе, щоб завести в банк інвестиції, тим самим відновити його платоспроможність. Коли інвестори розібралися в положенні справ, то вжахнулися. Стільки системних, цинічних порушень, важко собі уявити. Виводилися і заводилися векселі на загальну суму 116 млн. грн., мінялися заставні зобов`язання по цілому ряду організацій, які брали кредити в банку «Базис» на будівництво готелів, будинків відпочинку, фінансової діяльності. Після цього грошей у банку не виявилося. 20 серпня «Турбоатом» звернувся до обласної прокуратури з вимогою і проханням розібратися в ситуації та дати правову оцінку цим діям», - сказав В.Суботін.

Як заявив директор заводу «Світло шахтаря» Геннадій Висоцький, всього в банку «Базис» пропало вкладів на суму 13 млн. грн.

«Ці кошти зароблені колективом, фізичними особами, були віддані в банк для того, щоб зберегти і примножити, а вийшло так, що люди залишилися без коштів. Кожна людина втратила близько 3 тис. грн.», - сказав Г.Висоцький.

Голова правління акціонерної компанії «Харківобленерго» Сергій Кирик поінформував депутатів про втрати свого підприємства. За його словами, у зв’язку з боргами банку «Базис» перед «Харківобленерго» частина робіт з розвитку енергосистеми регіону та підготовки до зими не будуть виконані.

«Харківобленерго має договірні взаємовідносини більш ніж із 40 банками Харківської області. Ці стосунки пов`язують нас зі споживачами електричної енергії. За платежами споживачів трохи більше 7 мільйонів гривень зависло у банку «Базис». Через це виникли конфліктні взаємини з нашими споживачами. Кошти, які сплачують споживачі за спожиту електроенергію, повинні були використані на розвиток енергосистеми області та для підготовки до зими енергетичного господарства. В результаті, частина робіт не будуть виконані у зв`язку з відсутністю коштів», - заявив С.Кирик.

На сесії також виступив ректор Харківського медичного університету Володимир Лісовий, який заявив, що і його вуз потерпає від проблем банку «Базис»: фінансові кошти в повному обсязі не можуть бути використані для підготовки до навчального року.

«Мене змусила прийти сюди ситуація, що склалася в нашому колективі. Вже з весни наші співробітники і студенти, а це бюджетники, у нас немає олігархів, опинилися в дуже скрутному становищі. Студенти не можуть скористатися платіжними картками та отримати стипендію, викладачі - кошти, які відкладали на оздоровлення своїх сімей. Кошти в сумі близько 8 мільйонів гривень були акумульовані в банку «Базис» і там заморожені».

В.Лісовий звернувся до депутатів з вимогою знайти і покарати винних та вилучити фінансові кошти бюджетників.

Голова обласної ради повідомив, що всі ці звернення будуть передані до секретаріату сесії, і після належного оформлення матеріали будуть направлені до правоохоронних органів.

Водночас представники опозиції назвали події на сесії «фарсом» і звинуватили нинішню владу у зумисному «розвалі банку».

Довідка УНІАН. Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова. За класифікацією НБУ, «Базис» належить до групи невеликих фінустанов з активами менше 3 млрд грн. Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гайовий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року в банку ПАО «АКБ «Базис» запроваджено тимчасову адміністрацію НБУ. Нацбанк України постановою №357 від 23 серпня 2012 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії і призначення ліквідатора.

Слідче управління ГУ МВСУ в Харківській області щодо службових осіб ПАТ «АКБ «Базис» порушило кримінальну справу щодо звинувачення у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, здійснені в особливо великих розмірах або організованою групою. У міліції повідомили, що посадовці банку «Базис» за кілька років незаконно вивели з фінансової установи активи на суму більш як 600 млн. грн.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо осіб, винних у зловживаннях.

26 січня 2012 року прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що призвели до тяжких наслідків). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили в міжнародний розшук.

25 березня А.Авакова було затримано в італійському місті Фрозіноне. Апеляційний суд Риму 12 квітня звільнив А.Авакова з-під варти.

Нині Україна надала документи до італійського суду і прокуратуру, щоб вони ухвалили рішення з приводу екстрадиції А.Авакова.

На знімку: приміщення банку «Базис» по вулиці Чернишевського в Харкові.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА