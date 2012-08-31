Харків. 31 серпня. УНІАН. В усіх районах Харківської області пройдуть продовольчі ярмарки.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, доручення скласти графіки проведення сільськогосподарських ярмарків в усіх районах області дав сьогодні в ході селекторної наради із заступниками голів райдержадміністрацій з питань АПК директор Департаменту агропромислового розвитку ХОДА Віталій Панов.

«Саме зараз розпочинається сезон заготівлі продуктів на зиму, тому проведення ярмарків саме в цей час є доречним і актуальним для населення області. Досвід попередніх років підтверджує необхідність проведення цих заходів», - сказав В.Панов.