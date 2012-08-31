В усіх районах Харківської області пройдуть продовольчі ярмарки
14:58, 31 серпня 2012Харьків
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Панов дав доручення скласти графіки
Харків. 31 серпня. УНІАН. В усіх районах Харківської області пройдуть продовольчі ярмарки.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, доручення скласти графіки проведення сільськогосподарських ярмарків в усіх районах області дав сьогодні в ході селекторної наради із заступниками голів райдержадміністрацій з питань АПК директор Департаменту агропромислового розвитку ХОДА Віталій Панов.
«Саме зараз розпочинається сезон заготівлі продуктів на зиму, тому проведення ярмарків саме в цей час є доречним і актуальним для населення області. Досвід попередніх років підтверджує необхідність проведення цих заходів», - сказав В.Панов.
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