У Лозівському р-ні на соняшниковому полі виявлено плантацію коноплі

16:32, 12 вересня 2012
Харьків
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Міліція шукає «сіячів»

Харків. 12 вересня. УНІАН. У Лозівському районі Харківської області на соняшниковому полі міліція виявила плантацію коноплі.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, незаконні посіви були виявлені вчора вдень.

На території Домашанської сільради Лозівського району на соняшниковому полі загальною площею 65 га, що перебуває в оренді у підприємства, виявлено посів конопель площею 40 на 15 метрів – загалом 2610 рослин.

На цей час посіви коноплі вилучені та направлені на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Правоохоронці виявляють осіб, причетних до скоєння злочину. Проводиться дослідча перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

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