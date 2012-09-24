За фактом авіакатастрофи літака Л-39 в Чугуєві порушено кримінальну справу

Харків. 24 вересня. УНІАН. За фактом авіакатастрофи навчально-тренувального літака Л-39, під час якої загинув курсант Харківського університету Повітряних сил ім.І.Кожедуба, прокуратурою Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері порушено кримінальну справу.

Як повідомив УНІАН прокурор Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Юрій Війтів, справу порушено за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).

У прокуратурі уточнили, що справу порушено ще 22 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня на аеродромі міста Чугуїв зазнав катастрофи літак Л-39, внаслідок якої загинув курсант 3-го курсу льотного факультету Харківського університету Повітряних сил ЗСУ Микола Наконечний. Було розшифровано «чорний ящик» літака.

Як заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Володимир Замана, розглядаються дві версії авіакастрофи: несправність літака і помилка пілота.

За його словами, курсант-льотчик пройшов повну підготовку згідно з курсом льотної підготовки, до самостійного польоту виконав з льотчиком-інструктором 71 політ та був визначений готовим до виконання самостійного польоту.

«На цей час розшифровано плівки об’єктивного контролю, за результатами вивчення яких попередньо встановлено, що літак був справним. Ймовірною причиною авіакатастрофи є людський фактор», - сказав В.Замана.