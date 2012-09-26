Добкін схвалює відкликання законопроекту «про наклеп»
Журавський не подумав
Харків. 26 вересня. УНІАН. Не можна захищати права одних людей, обмежуючи права інших.
Так губернатор Михайло Добкін прокоментував рішення народного депутата Віталія Журавського відкликати законопроект про посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини, або, як його встигли охрестили в народі, «про наклеп».
«Я вітаю рішення про відкликання законопроекту про посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини. Не можна захищати права одних людей, обмежуючи права інших. Той суспільний резонанс, який отримав цей законопроект в нашому суспільстві, підтверджує нікчемність його розгляду», - сказав М.Добкін.
«Україна йде впевненим курсом демократичних перетворень, і ухвалення цього законопроекту відкине нашу країну на десятиліття назад», - передає слова М.Добкіна сайт облдержадміністрації.