У вівторок на сході тепло і сухо

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Завтра, 2 жовтня, на території України збережеться тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних та північних областях пройде короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13°, на Сумщині, Харківщині та Луганщині 4-9° тепла, у південній частині та на Закарпатті 12-17°; вдень 19-24°, у західних, південних областях та в Криму подекуди 26-30°.

У Києві та Київській області вночі та вранці короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 8-13°, вдень 19-24°; у Києві вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Сьогодні, 1 жовтня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-22°, в Дніпрі біля Києва - 16°.

