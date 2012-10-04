Маркевич очікує непростої гри з Рапідом

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон Маркевич прогнозує непросту гру між харківським клубом та австрійським Рапідом у груповому турнірі Ліги Європи.

Про це він сказав на прес-конференції перед матчем, який відбудеться сьогодні у Харкові.

Ми досить часто граємо з австрійськими командами. Але з Рапідом зустрінемося вперше. Я вважаю, що це дуже збалансований колектив, зараз вони є лідерами свого чемпіонату. Ми очікуємо непростої гри.

Якщо порівнювати з торішніми командами з Австрії - Аустрією і Зальцбургом, нинійшій суперник сповідує схожий з ними стиль гри?

Я дивився останній матч Рапіда в Інсбруці. Мені здається, команда більше дорожить м`ячем порівнянні з Аустрією і Зальцбургом. І, мабуть, вона більш майстровита. Це відчувається. Хоча Рапід і грав з клубом, який посідає останнє місце, але всеодно, клас видно.

Останній матч у чемпіонаті пропустили Тайсон і Крістальдо. В якому вони стані зараз, чи зможуть зіграти завтра?

На даний момент всі готуються до гри. Сьогодні є ще тренування, але, думаю, Крістальдо і Тайсон будуть готові. Сподіваємося, вдасться виставити бойовий склад.

Аналізуючи останні матчі Металіста, досить складно зрозуміти, в якій формі знаходиться команда. Під час літніх зборів ви розраховували пік на якийсь період?

Звичайно, нам би хотілося, щоб пік форми настав починаючи із завтра. Матчі покажуть. Кожна гра важлива для нас. Сподіваюся, футболісти зрозуміють, що нам вже не можна втрачати очки у чемпіонаті і в Лізі Європи.

Менше року тому Металіст здобув дуже впевнені перемоги над Аустрією і Зальцбургом. Чи немає у вас побоювань, що гравці можуть недооцінити Рапід?

Напевно, у кожного тренера є такі побоювання. Не тільки у мене. Але ми постараємося переконати футболістів, щоб вони не думали про минулі ігри. Ну і, на мій погляд, Рапід сильніший за Аустрію і Зальцбург. Тим більше, команда зараз - лідер чемпіонату.

У вашій команді багато гравців з Південної Америки. Як проходить їх інтеграція в команду? Чи став Металіст, на ваш погляд, сильнішим, ніж був рік тому?

Мені здається, команда на правильному шляху. Можливо, поки не все виходить. Але, сподіваюся, футболісти заграють на повну потужність. Зараз будуть основні матчі, і, гадаю, гравці зрозуміють, що треба рухатися вперед.

Які цілі в Лізі Європи буде переслідувати команда, якій навесні зовсім трохи не вистачило для перемоги над Спортингом у чвертьфіналі єврокубка?

Виступити, як мінімум, не гірше. А поки основне наше завдання - вийти з групи.

Питання Сергію Пшеничних: Сергій, враховуючи, що всього через три дні після гри з Рапідом на вас чекає найважливіший поєдинок із Шахтарем, в команді не будуть більше думати про нього, якимось чином економлячи сили?

Ми не будемо розставляти пріоритети, який поєдинок найголовніший. Найближча зустріч у нас з Рапідом. Гадаю, нам треба виходити і грати на перемогу. Тому що в першому турі в Леверкузені ми зіграли внічию, а для виходу з групи потрібно набирати очки. Так що будемо грати тільки на перемогу. І з Шахтарем теж будемо грати на перемогу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА