Завтра на сході очікуються дощі, можливі грози

Харків. 4 жовтня. УНІАН. 5 жовтня у східних областях України, Криму та Приазов`ї очікуються окремі короткочасні дощі (вдень на сході з грозою). Уночі в більшості західних, а вдень у північних областях місцями пройде невеликий дощ. На решті території без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 15-20°, в південній частині 21-26°.

У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 15-20°.

По м. Києву температура вночі 11-13°, вдень 17-19°. 4 жовтня температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-22°, в Дніпрі біля Києва 16°.