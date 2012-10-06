На Харківщині неподалік міжнародної траси виявили арсенал боєприпасів
Вибухонебезпечні предмети знищені
Харків. 5 жовтня. УНІАН. В Ізюмському районі неподалік автошляху Київ-Харків-Довжанський (веде до кордону з Російською Федерацією) виявили арсенал боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного територіального управління МНС України в Харківській області Ігор Лупандін, боєприпаси були виявлені 4 жовтня в полі на відстані близько 200 метрів від траси.
Снаряди знайшли члени громадської пошукової організації під час розкопок.
Піротехніки, які прибули на місце знахідки, протягом двох днів вилучили 400 боєприпасів, у тому числі різних калібрів артилерійські снаряди, мінометні міни, гранати РГД-33.
Всі вибухонебезпечні предмети рятувальники вивезли у спеціально відведене місце та знищили.