На Харківщині неподалік міжнародної траси виявили арсенал боєприпасів

Харків. 5 жовтня. УНІАН. В Ізюмському районі неподалік автошляху Київ-Харків-Довжанський (веде до кордону з Російською Федерацією) виявили арсенал боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного територіального управління МНС України в Харківській області Ігор Лупандін, боєприпаси були виявлені 4 жовтня в полі на відстані близько 200 метрів від траси.

Снаряди знайшли члени громадської пошукової організації під час розкопок.

Піротехніки, які прибули на місце знахідки, протягом двох днів вилучили 400 боєприпасів, у тому числі різних калібрів артилерійські снаряди, мінометні міни, гранати РГД-33.

Всі вибухонебезпечні предмети рятувальники вивезли у спеціально відведене місце та знищили.