Триває акція «Зроби добру справу – подаруй книгу!»

Харків. 6 жовтня. УНІАН. У приміщенні Харківської облдержадміністрації (вул. Сумська, 64) триває збір художньої літератури для територіальних центрів соціального обслуговування та шкільних бібліотек Харківської області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, за тиждень акції до неї вже долучилися понад 40 харків’ян, які подарували близько 700 видань із власних бібліотек.

Сьогодні список літератури поповнили твори класиків зарубіжної літератури: Жюль Верна, О.Дюма, Р.Чандлера, Т.Драйзера, Б.Пруса, збірки творів Володимира Набокова у 4 томах, Олександра Блока у 6 томах, Проспера Меріме у 4 томах, книги про видатних композиторів: Р.Гліера, П.Чайковського, М.Римського-Корсакова, С.Рахманінова. Є книги для дітей – казки В.Гауфа, Астрід Ліндгрен, Наталії Забіли, сучасні детективи Тетяни Устинової та Дар’ї Донцової. Серед книг і раритетний збірник творів А.Писемського, виданий у 1906-1911 роках минулого століття.

Прийом літератури триватиме до 10 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, акція ініційована управлінням у справах преси та інформації ХОДА разом з Громадською організацією «Кінофестиваль «Харьковская сирень».