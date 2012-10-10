На Харківщині до кінця року встановлять 17 полів і 32 тренажерні майданчики

Харків. 10 жовтня. УНІАН. У 2011 році в районах Харківської області за бюджетні кошти було встановлено 12 полів і 18 тренажерних майданчиків, у 2012 році було поставлено завдання встановити 17 полів і 32 тренажерні майданчики.

Про це поінформував у ефірі програми обласного радіо «Ранковий ексклюзив» начальник Головного управління сім`ї, молоді та спорту ХОДА Дмитро Перепелиця, повідомляє сайт облдержадміністрації.

«Установка цих майданчиків буде завершена до кінця року. Це тільки по районах області, в місті Харкові цифри ще вищі. За деякими даними, Харків тільки тренажерних майданчиків замовив понад 150 штук, і вони успішно встановлюються», - сказав Д.Перепелиця.

Він зазначив, що в районах області тренажерні майданчики встановлюються при загальноосвітніх або спортивних школах. Тренажери завжди справні, тому що у випадку поломки завжди є кому викликати бригаду, яка в найкоротші терміни їх відновлює.

«Ці майданчики повністю сертифіковані і адаптовані до наших умов, на них можна займатися цілий рік, - додав начальник Головного управління. – І крім дітей на тренажери приходить багато дорослих.Ми прагнемо до здорової нації».