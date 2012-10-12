Віце-президентові ПА ОБСЄ не дозволили зустрітися з Тимошенко

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Влада відмовила у проханні віце-президента Парламентської асамблеї ОБСЄ, голови місії спостереження ОБСЄ на парламентських виборах в Україні Вальбурги Габсбург Дуглас про зустріч з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко та екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.

Про це йдеться в прес-релізі Парламентської асамблеї ОБСЄ, розміщеному на сайті організації.

Зокрема, у ПА ОБСЄ зазначають, що влада не задовольнила «запит Г.Дуглас щодо зустрічі з лідерами опозиції Ю.Тимошенко та Ю.Луценком, які залишаються у в`язниці».

При цьому в асамблеї нагадують, що Г.Дуглас було відмовлено в аналогічному проханні в березні.

«Я розчарована тим, що я досі не отримала можливість зустрітися особисто з Ю.Тимошенко та Ю.Луценко, які, незважаючи на наближення дати виборів, все ще залишаються у в`язниці. Я вважаю, що ці зустрічі дуже важливі для нашої оцінки виборів. Буду продовжувати спілкуватися з їх прихильниками та іншими зацікавленими сторонами, оскільки ОБСЄ повинна оцінити повну політичну ситуацію в Україні», - наголошує Г.Дуглас.

У повідомленні йдеться також, що Г.Дуглас спільно з президентом ПА ОБСЄ Ріккардо Мільйорі планує здійснити до України триденний передвиборчий візит з метою оцінки клімату напередодні парламентських виборів, що відбудуться 28 жовтня.

«Вибори є критичним часом для країни, щоб продемонструвати, як вона дотримується своїх зобов`язань перед ОБСЄ, і ми раді прийняти запрошення спостерігати за фінальною стадією виборчого процесу», - наголошують в ПА ОБСЄ.

Р.Мільйорі додав, що «Україна, яка головуватиме в ОБСЄ в наступному році, несе особливу відповідальність, щоб забезпечити хороший приклад виконання своїх виборчих зобов`язань перед ОБСЄ. Ми сподіваємося на тісну співпрацю з Україною».

Делегація зустрінеться зі спікером українського парламенту Володимиром Литвином, представниками Президента, Міністерства закордонних справ і Центральної виборчої комісії, а також з представниками парламентських та непарламентських політичних партій та громадських організацій.