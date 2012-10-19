Янукович націлює місцеву владу на пошуки механізмів залучення інвестицій

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Важливим напрямком залучення в Україну інвестицій є міжнародне міжрегіональне співробітництво, відтак місцева влада має докласти всіх зусиль для пошуку оптимальних механізмів розвитку цієї взаємодії.

На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович у четвер під час відкриття Міжнародного інвестиційного саміту в Донецьку, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

У цьому зв`язку він відзначив позитивний досвід такого співробітництва України з Російською Федерацією та нагадав про роботу підкомісії з питань міжрегіонального і прикордонного співробітництва Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

Україна та Росія, нагадав В.Янукович, також реалізують Програму міжрегіонального і прикордонного співробітництва на 2011-2016 роки, уздовж кордону наших країн вибудовується система галузевих і багатофункціональних кластерів, проводяться традиційні міжрегіональні економічні форуми під патронатом глав двох держав.

«Сподіваюся, що завдяки активній позиції керівників українських регіонів і представників іноземного дипломатичного корпусу цей досвід буде поширений і на наше двостороннє співробітництво з іншими країнами-партнерами», - зазначив В.Янукович.