З нагоди 290-річчя з дня народження Сковороди висадять 290 дубів

Харків. 5 листопада. УНІАН. З нагоди 290-річчя з дня народження видатного українського філософа, поета, педагога і невтомного мандрівника Григорія Сковороди буде висаджено 290 дубів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, посадка дерев відбудеться 9 листопада о 12.00.

Висаджувати їх будуть учасники VІІ студентських Сковородинівських читань «Дух свободы внутрь нас родит»: мудрість Григорія Сковороди у ХХІ столітті». Цьогоріч подано більше 120 заявок із дванадцяти університетів.

Підготовка до акції розпочалася заздалегідь. У 2010 році під час Студентських сковородинівських читань юні науковці заклали шкілку: висаджували в землю жолуді не простого дуба, а сина того велетня, під яким любив працювати і відпочивати український любомудр.

Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди запрошує охочих також долучитися до акції, посадити свій дуб і відчути дух свободи, який дарує мудрість українського філософа, йдеться у повідомленні.