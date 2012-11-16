За 9 місяців на Харківщині введено в експлуатацію 182,5 тис кв м житла

Харків. 16 листопада. УНІАН. За 9 місяців 2012 року в Харківській області введено в експлуатацію 182,5 тис. кв. м житла.

Про це поінформував перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб, повідомляє сайт ОДА.

За його словами, на 2012 рік планові показники введення в експлуатацію житла для Харківської області, які затверджені Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, становлять 390 тис. кв. м загальної площі квартир. Основною складовою планового показника є багатоповерхове житлове будівництво.

«Питання введення житла в експлуатацію є найгострішим та одним із пріоритетних напрямків роботи обласної державної адміністрації», - сказав В.Дулуб.

Він зазначив, що резервом будівництва багатоповерхових будинків є державні програми «Доступне житло» і «Здешевлення вартості іпотечних кредитів».

На сьогодні Харківська область з реалізації програми «Доступне житло» (30%/70%) посідає 5 місце в Україні. Укладено 61 договір на будівництво 64 квартир загальною площею житла 3,466 тис. кв. м. Перераховано громадянам 5,3 млн. грн. держпідтримки.

З реалізації Програми «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для будівництва доступного житла» Харківська область посідає 4 місце в Україні. Станом на 12 листопада в область надійшло 15 млн. грн., виявили бажання брати участь у Програмі 511 людей, укладений 61 кредитний договір на загальну суму 12 млн. грн. У Програмі беруть участь 9 будівельних компаній, кредити видають 7 банків, відібрано 27 житлових будинків, в яких громадяни можуть придбати 2430 квартир.