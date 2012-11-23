У Харкові опозиція вшанувала пам`ять жертв Голодомору 1932-1933 років

Харків. 23 листопада. УНІАН. Сьогодні представники Об`єднаної опозиції «Батьківщина», Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та громадськості Харківщини вшанували пам`ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, до Меморіалу жертвам Голодомору у передмісті Харкова учасники урочистого заходу поклали квіти, гілки калини, шматки чорного хліба, запалили свічки і вшанували пам`ять померлих хвилиною мовчання.

На церемонії голова обласної організації партії «Свобода» Ігор Швайка заявив, що опозиція продовжуватиме боротися за те, щоб Голодомор 1932-1933 років було остаточно визнано геноцидом українського народу, й за встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення цього факту.

«Я впевнений, що ми цього доб’ємося, бо цього вимагають наші предки», - сказав І.Швайка.

Представники опозиції звернулися до присутніх з проханням «залучати своїх знайомих, друзів, рідних» запалити у суботу, 24 листопада, «свічки пам’яті за тих людей, які померли від Голодомору».

Фото Миколи ЛАЗАРЕНКА