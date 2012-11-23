Суд у Харкові продовжив слухання справи ЄЕСУ

Харків. 23 листопада. УНІАН. Київський районний суд Харкова продовжив слухання кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, о 14.00 головуючий суддя Костянтин Садовський оголосив про продовження судового слухання справи.

Підсудну екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко до зали судових засідань не доставили.

На засіданні також відсутня захисниця Ю.Тимошенко – її донька Євгенія Тимошенко.

В той же час до Харкова на суд до Ю.Тимошенко приїхали народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» Микола Томенко, Сергій Соболєв, Андрій Павловський.

У залі також присутні близько 10 прихильників Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко після того, як була ознайомлена із запрошенням прибути 23 листопада на засідання Київського районного суду Харкова у справі ЄЕСУ, написала чергову заяву про відмову прибути до суду. За даними прес-служби Державної пенітенціарної служби України, «засуджена зазначила, що наразі вона приймає реабілітаційні процедури у стаціонарному медичному закладі, у зв’язку з чим відмовляється від участі у судовому засіданні».

Керівництво Качанівської виправної колонії проінформувало Київський районний суд Харкова про подання Ю.Тимошенко цієї заяви.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.

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