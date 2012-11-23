Завтра на сході збережеться суха погода

Харків. 23 листопада. УНІАН. Завтра в Україні збережеться суха погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 24 листопада буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у Криму та на Закарпатті подекуди невеликий дощ. Вночі та вранці в західних, північних та центральних областях місцями туман. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у західних та північних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на півночі Лівобережжя до 9° морозу, у західній та південній частині від 2° морозу до 3° тепла, в Криму місцями 6-8° тепла; вдень в Україні 0-5° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та в Криму 5-10°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столиці без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла.