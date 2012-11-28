Харків відповів Риму: «Руки геть від Берлусконі!»
Банер на будинку міської ради
Харків. 28 листопада. УНІАН. На будинку Харківської міської ради вивісили звернення до мерії Рима.
Як передає кореспондент УНІАН, на банері зі зверненням розміщене фото екс-прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі та текст українською та італійською мовами: «Руки геть від Берлусконі! Через нього Італія втратила мільйони! Меріє Рима! Підтримай не тільки українського, але і свого екс-прем’єра!».
У коментарі кореспондентові УНІАН директор Департаменту роботи з інформацією та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко зазначив, що плакат-звернення до муніципалітету італійської столиці розміром 12 на 13 метрів був вивішений сьогодні зранку.
Він наголосив, що це звернення є відповіддю на вивішений позавчора на мерії Рима плакат на підтримку Ю.Тимошенко.
«Позавчора на мерії Рима вивісили плакат на підтримку Тимошенко. Ми вважаємо, що в Італії є свій екс-прем’єр, який також наніс багатомільйонні збитки своїй країні. Тимошенко нанесла газовими контрактами, а Берлусконі махінаціями з податками. Він, до речі, теж називає свою справу політичною. Мерія Рима сказала «а», я гадаю, ми повинні відповісти», - сказав Ю.Сидоренко.
Як повідомляв УНІАН, 26 листопада в Римі на фасаді однієї з будівель Капітолійського пагорбу було вивішено портрет Юлії Тимошенко з написом «Свободу для Юлії Тимошенко!» на знак солідарності та підтримки лідера опозиції України.
Мер Рима Джанні Аліманно заявив про солідарність з Ю.Тимошенко та підкреслив, що «буде звертатися до мерів столиць країн Європейського Союзу з пропозицією підтримати цю ініціативу Рима».