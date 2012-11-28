До понеділка Тимошенко виведуть з голодування - Афанасьєв

Харків. 28 листопада. УНІАН. Фахівці закінчать виводити з голодування екс-прем`єра України Юлію Тимошенко, яка знаходиться на лікуванні в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, до кінця тижня.

Про це повідомив головний лікар лікарні Михайло Афанасьєв.

Як повідомляє ТСН, він зазначив, що паралельно з виведенням з голодування йде лікування основного захворювання Тимошенко.

«Все йде нормально в повній відповідності з рекомендаціями німецьких лікарів», - сказаів М.Афанасьєв.

Як повідомлялося, 29 жовтня Юлія Тимошенко оголосила голодування на знак протесту проти фальсифікації результатів виборів. Після спілкування з лікарями клініки «Шаріте» в четвер, 15 листопада, Тимошенко вирішила припинити голодування і ввечері того ж дня випила кілька ковтків соку. Екс-прем`єр також відновила реабілітаційні процедури в обмеженому обсязі.