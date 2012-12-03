Харків’янка Ганна Ушеніна виборола звання чемпіонки світу із шахів

Харків’янка Ганна Ушеніна здобула золоту медаль на Чемпіонаті світу з шахів серед жінок.

У тай-брейку змагань, які проходили у Ханти-Мансійську (Російська Федерація), українська спортсменка перемогла болгарку Антуанету Стефанову. Загальний рахунок у матчі 3,5:2,5 на користь Г.Ушеніної.

Г.Ушеніна стала першою українкою за роки незалежності, яка здобула звання чемпіонки світу із шахів.

Г.Ушеніна народилася 30 серпня 1985 року. Міжнародний гросмейстер, міжнародний майстер серед чоловіків, заслужений майстер спорту України, член національної жіночої збірної команди України. На 1 листопада з рейтингом 2452 посідала серед жінок 38-му позицію в світі. Багаторазова призерка та чемпіонка України серед дівчат і жінок, чемпіонка Європи серед дівчат до 18 років у складі збірної дівчат України та срібна призерка на 1-й дошці (2002), чемпіонка Всесвітньої жіночої шахової Олімпіади у складі збірної України (Турин, Італія, 2006), срібна призерка Всесвітньої жіночої шахової Олімпіади у складі збірної України (Дрезден, Німеччина, 2008), бронзова призерка чемпіонату Європи серед жінок (Нальчик, Росія, 2008), бронзова призерка командних чемпіонатів світу (Нінбо, Китай) та Європи (Нові Сад, Сербія) серед жінок у складі збірної України (2009), бронзова призерка Всесвітньої жіночої шахової Олімпіади (Стамбул, Туреччина, 2012).