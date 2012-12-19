У Харкові два дні не буде гарячої води

Харків. 19 грудня. УНІАН. Через аварію на одному з магістральних водогонів Харків на два дні буде відключений від гарячого водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Харківський міський голова Геннадій Кернес.



За його інформацією, аварія кілька днів тому сталася на головній магістралі водогону «Кочеток - Харків», який забезпечує водою більшу частину Харкова.

Через поломку засувки на глибині близько 6 метрів, зазначив Г.Кернес, втрати води становлять до 100 тисяч кубометрів щодня.

Мер Харкова наголосив, що магістралі, на якій сталася аварія, вже майже 50 років – вона була введена в експлуатацію 1953 року. За його словами, у зв’язку з цим ремонт буде складним, і через падіння тиску в мережах гарячу воду в четвер і п’ятницю, 20-21 грудня, у Харків не подаватимуть.

«Гарячу воду подадуть через два дні в усі будинки харків`ян», - сказав Г.Кернес. «Це вимушений захід, - додав він і висловив сподівання, що владу «зрозуміють».

За офіційними даними, водопровідна станція в селищі Кочеток подає Харкову 550 - 570 тисяч кубометрів води на добу.