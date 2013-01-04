За час новорічних свят до лікарень Харкова звернулося майже 700 осіб

Харків. 4 січня. УНІАН. За час новорічних свят, з 31 грудня по 2 січня, до медичних закладів Харкова з травмами звернулися 677 мешканців міста.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на міський центр здоров`я.

Згідно з повідомленням, у 390 випадках травми були отримані на вулицях міста.



В центрі здоров’я зазначили, що за три святкові дні з обмороженнями до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. А.Мещанінова звернулося два чоловіка. Зокрема, харків`янина, який потрапив до лікарні 31 грудня, обстежили і відправили на амбулаторне лікування, ще одну людину, яка звернулася до медиків 1 січня, госпіталізували.