За час новорічних свят до лікарень Харкова звернулося майже 700 осіб
13:03, 04 січня 2013Харьків
0 0
390 людей травмувалися на вулицях
Харків. 4 січня. УНІАН. За час новорічних свят, з 31 грудня по 2 січня, до медичних закладів Харкова з травмами звернулися 677 мешканців міста.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на міський центр здоров`я.
Згідно з повідомленням, у 390 випадках травми були отримані на вулицях міста.
В центрі здоров’я зазначили, що за три святкові дні з обмороженнями до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. А.Мещанінова звернулося два чоловіка. Зокрема, харків`янина, який потрапив до лікарні 31 грудня, обстежили і відправили на амбулаторне лікування, ще одну людину, яка звернулася до медиків 1 січня, госпіталізували.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter