Трансфер Тайсона в «Шахтер» стал частью $300-миллионной сделки по продаже Ярославским ФК «Металлист»

Харьков. 14 января. УНИАН. Трансфер ведущего игрока ФК «Металлист» - бразильского легионера Тайсона в донецкий «Шахтер» стал частью сделки по продаже Александром Ярославским харьковского клуба компании «Газ Украина».

Об этом сказал в интервью УНИАН президент группы DCH А.Ярославский, комментируя официальное сообщение о переходе Тайсона в клуб Рината Ахметова.

Говоря о трансфере Тайсона, бизнесмен коснулся и вопроса стоимости ФК «Металлист».

«Наверное, сам Тайсон хотел уйти. У футболиста была сумма отступных в контракте – 20 млн долл., поэтому Тайсон, видимо, воспользовался этим, и сделка состоялась. Я считаю, что любой переход – это нормально. То есть насколько и для кого нормально, покажет время. Нормально ли это для «Металлиста»? Мы посмотрим результаты, как будет развиваться успех «Металлиста», это первое. Второе, успех для «Шахтера»: принесет ли Тайсон «Шахтеру» то, на что рассчитывает «Шахтер», тоже мы увидим. Ну и в-третьих, финансовый вопрос. Деньги за Тайсона являются частью общей стоимости клуба », - сказал А.Ярославский.

При этом, А.Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию в СМИ о том, что ФК «Металлист» обошелся компании «Газ Украина» в 300 млн долл., и на прямой вопрос, за сколько он продал свой клуб, его бывший владелец ответил: «Я не могу сказать. Подписан контракт, согласно которому эта информация является конфиденциальной».

Говоря о классе Тайсона, и о том, не считает ли он утратой для «Металлиста» уход этого игрока, купленного им в 2010 году в «Интернасьоналя» за 6,3 млн евро, А.Ярославский сказал: «В «Металлисте» Тайсон показывал великолепные результаты, был лидером, забил фантастический гол в ворота Байера, прославился навсегда, засветился в Европе. Сейчас мы увидим его в «Шахтере». Надеемся, что он там прибавит тоже».

По словам А.Ярославского, ему небезразлична дальнейшая судьба «Металлиста», как и всего украинского футбола, и он подтверждает, что в будущем возможен новый «футбольный проект».

Если позволит время, отметил бизнесмен, он хотел бы посмотреть матч «Металлиста» в матче Лиги Европы с «Ньюкаслом», который состоится в Англии в феврале.

Как сообщал УНИАН, 11 января официальный сайт ФК «Шахтер» сообщил о том, что донецкий клуб приобрел в ФК «Металлист» (владелец – компания «Газ Украина») бразильского легионера Тайсона за 20 млн долл. Контракт подписан на 5 лет.

24 декабря 2012 г. харьковский бизнесмен, координатор и генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр Ярославский заявил, что слагает с себя полномочия президента ФК «Металлист» и передает обязательства по финансированию клуба другому инвестору.

А.Ярославский отметил, что главной причиной продажи клуба являются «непонятные претензии городской власти ко мне как к инвестору и, как следствие, беспрецедентное психологическое давление, которое осуществляется на команду и коллектив».

До этого в середине декабря депутаты Харьковского горсовета приняли обращение к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность города Харькова. В 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» было передано городом в управление Харьковского областного совета.

После такого решения А.Ярославский предупредил, что может прекратить финансирование клуба в связи с заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова. Между тем, уже на следующий день руководитель Харьковской облдержадмінстрації Михаил Добкин, комментируя конфликтную ситуацию, заявил о том, что он не исключает возможности продажи стадиона «Металлист» частному лицу.

Сразу после заявления А.Ярославского о сложении полномочий президента «Металлиста» появилось сообщение о договоренности с группой «Газ Украина» относительно приобретения ФК «Металлист» у А.Ярославского.

Владелец компании С.Курченко вскоре заявил о желании выкупить из коммунальной собственности ОСК «Металлист», на котором играет команда.

После того, как ФК «Металлист» получил нового владельца, ряд харьковских СМИ сообщили о том, что претендентом на должность президента ФК «Металлист» является один из сыновей Президента Украины Виктора Януковича Александр, однако на пресс-конференции М.Добкин опроверг такую информацию.

На снимках: (вверху) Александр Ярославский; (внизу) Тайсон с группой игроков «Металлиста» после победы в одоном из матчей Лиги Европы.

Фото Андрея КРАВЧЕНКО