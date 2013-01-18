Прокурор вважає, що Тимошенко ховається від суду

Харків. 18 січня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко має намір уникнути кримінальної відповідальності у справі щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на брифінгу після судового засідання висловила представник державного обвинувачення у справі ЄЕСУ Марина Капінос.

На її думку, цим пояснюється неявка екс-прем’єра на чергове судове засідання.

«Складається таке враження, що підсудна боїться судового процесу, як вогню, бо такий тривалий час не з’являтися до суду - свідчить про бажання уникнути кримінальної відповідальності», - сказала М.Капінос.

Вона також підкреслила, що Верховний суд України не виносив реабілітуючих Ю.Тимошенко рішень у справі ЄЕСУ.

«Здається, захист розраховує на те, що звичайна людина не буде вишукувати цих судових рішень і не буде ознайомлюватися з ними», - зазначила прокурор.

Як повідомляв УНІАН, екс-прем’єр-міністр подала письмову заяву про те, що участі в засіданні суду в справі ЄЕСУ 18 січня не братиме.

Крім того, раніше, 8 січня, Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. Вона наголосила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення, брати участь «у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”. Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір «настільки, наскільки вистачить сил і життя» спробам примусово доставити її до суду.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.