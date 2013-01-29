Янукович закликав українців пам'ятати Героїв Крут

Київ. 29 січня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович закликав співвітчизників схилити голови у скорботі за патріотами, які віддали життя за незалежність України.

Про це йдеться у зверненні глави держави, приуроченому Дню пам’яті Героїв Крут.

«95 років тому відбувся бій під Крутами. Цей подвиг української молоді назавжди викарбувався золотими літерами на сторінках нашої історії. Самопожертва в ім`я Вітчизни військових курсантів, студентів, гімназистів є прикладом патріотизму та любові до рідної землі. Схилімо ж сьогодні голови у скорботі за тими, хто віддав життя за незалежність України, за свій народ», - закликав В.Янукович.

Довідка УНІАН. Бій під Крутами відбувся 16 (29) січня 1918 року на залізничній станції Крути під селищем Крути та поблизу села Пам`ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Цей бій тривав 5 годин між багатотисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300 київськими студентами, що захищали підступи до Києва. Пізніше останки загиблих перепоховали на Аскольдовій могилі в Києві.

На знімку: покладання квітів до могил Героям Крут. Київ, Аскольдова могила, 29 січня 2013 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА