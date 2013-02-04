На Пушкінській упав кран, є жертви

Харків. 4 лютого. УНІАН. У Харкові на вулиці Пушкінській в районі будинку №84 упав кран. В результаті падіння крана загинула людина.

Як повідомляє «Городкой дозор», цю інформацію підтвердили у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Зараз на місці події працюють рятувальники, під`їхали співробітники правоохоронних органів.