Як КПУ святкуватиме 7 листопада

Низку заходів, присвячених 90-річчю Жовтневої революції, буде проведено КПУ в Харкові 7 листопада.

Про це агенції "SQ" повідомила перший секретар Харківського обкому Комуністичної партії України (КПУ) Алла Александровська.

За її словами, о 13.00 з пл.Конституції почнеться урочиста хода у бік пл.Свободи, де о 13.45 відбудеться мітинг, який проходитиме до 14.45. Як повідомила А.Александровська, о 15.00 у Малому залі Харківського академічного театру опери і балету ім. Н.Лисенка відбудеться урочисте засідання, на якому комуністи регіону одержать почесні грамоти, відбудеться вручення партійних квитків кандидатам в члени КПУ. А.Александровська додала, що після закінчення урочистого засідання планується проведення концерту.