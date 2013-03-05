Зведений бюджет Харківської області у 2012 році збільшився на 23% - Добкін

Харків. 5 березня. УНІАН. Зведений бюджет Харківської області у 2012 році збільшився на 23%.

Про це поінформував сьогодні під час доповіді на сесії обласної ради голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ОДА.



Незважаючи на складну економічну ситуацію, зазначив губернатор, у Харківській області в 2012 році вдалося досягти високих бюджетних показників.

«За підсумками 2012 року область забезпечила зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів на 10,6%, їх загальна сума становить понад 25,8 млрд грн. Що стосується зведеного бюджету області, то в 2012 році він зріс на 23% і сстановив близько 12,2 млрд грн. До місцевих бюджетів надійшло фінансових ресурсів на 18% більше попереднього року, і сума отриманих коштів дорівнює 6,2 млрд грн. Відзначу, що для вирішення соціальних питань у 2012 році область отримала 3,5 млрд грн. цільових субвенцій з державного бюджету. І це не враховуючи кошти, отримані за програмою «Євро-2012», - сказав М.Добкін.

За його словами, також була збільшена витратна частина бюджету.

«Завдяки отриманим доходам бюджету області ми змогли збільшити, відповідно, його видаткову частину на 19%. Стабільно збільшується питома вага видатків на фінансування соціально-культурної сфери, і в 2012 році він досяг 86%. У розрізі галузей видатки збільшено таким чином: «освіта» і «охорона здоров`я» - зростання на 20%, суми витрат, відповідно - 3,1 млрд грн і 2,4 млрд грн. По галузях «культура» і «спорт» - зростання на 19%, по галузі «соціальний захист» - на 16%. За цими цифрами стоїть поліпшення утримання закладів освіти, культури, охорони здоров`я, зростання зарплат соціальних працівників, тобто, виконання прямих соціальних зобов`язань держави перед громадянами», - підкреслив М.Добкін.