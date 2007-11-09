Арсен «був парубок моторний»

Харків. 9 листопада. УНІАН. Артемівські козаки прийняли голову Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА у своє братство.

Як повідомляє персональний сайт А.АВАКОВА, подія відбулася у ході робочої поїздки губернатора до Печенізького району.

Під час відвідування школи в Артемівці юні козаки провели обряд посвяти губернатора в козаки. Після відповіді на всі запитання, виконання ритуалу та прийняття присяги, А.АВАКОВ був посвячений у Почесні козаки, про що свідчить виданий йому «Універсал Славного Артемівського Козацтва» про зарахування в Артемівський козацький кіш, повідомляє сайт губернатора.