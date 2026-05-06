Вучич передав Путіну лист з привітанням до Дня перемоги

Сербський президент зустрівся з послом Росії, щоб передати офіційний лист для диктатора РФ.

Президент Сербії Александар Вучич зустрівся з послом Росії у Белграді Олександром Боцаном-Харченком, щоб передати вітальне послання очільнику Кремля Володимиру Путіну. Про це сербський лідер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вручив лист послу для президента Російської Федерації Володимиру Путіну, в якому привітав його з Днем Перемоги, однією з найяскравіших дат в історії людства, з посланням", - зазначив він.

Вучич заявив, що цей день "залишається вічним символом непокори та героїзму наших народів".

Відео дня

"Я зазначив, що наш обов'язок зберігати пам'ять про всі жертви, які загинули на боці закону та справедливості, і що Сербія не допустить спроб переглянути історію. Наголосив, що ми назавжди запам'ятаємо величезну та вирішальну роль Червоної Армії у звільненні нашої країни та Європи", - додав сербський лідер.

Святкування 9 травня у РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі вирішили мінімізувати масштаб святкування Дня Перемоги у Москві, відмовившись від проїзду військової техніки. У Москві вирішили вживати всіх заходів щодо мінімізації небезпеки у разі атаки з боку України. Західні ЗМІ вважають, що скорочений парад у Москві свідчить про страх Путіна.

Експерти не виключають, що це повʼязано з тим, що коли російський диктатор у 2008 році включив військову техніку до параду, він показав це як сигнал сили: попередження супротивникам, що РФ може захистити себе.

Однак тепер це твердження звучить порожньо. Іншим фактором є те, що Україна змінила географію бойових дій, зазначають аналітики. Тепер це вже не конфлікт, який обмежений лінією фронту. Українські атаки досягають глибоких районів території РФ, націлюючись на обʼєкти критичної інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: