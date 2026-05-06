Tesla відкликає сотні тисяч електромобілів через небезпечну проблему

Tesla відкликає 218 868 автомобілів у США через затримку зображення з камер заднього огляду, що може підвищити ризик аварії. Про це з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху (NHTSA) повідомляє Reuters.

Американський регулятор зазначив, що зображення з камери заднього огляду в цих автомобілях може з’являтися із затримкою під час увімкнення задньої передачі, що знижує оглядовість для водія.

Відкликання стосується автомобілів Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S та Tesla Model X. Повідомляється, що Tesla вже випустила бездротове оновлення програмного забезпечення, щоб вирішити проблему.

Попри те, що неполадку усувають за допомогою оновлення програмного забезпечення "по повітрю", у регуляторній практиці це все одно вважається відкликанням. У США такі випадки підпадають під вимоги NHTSA, оскільки йдеться про дефект, який може вплинути на безпеку руху.

Нагадаємо, минулого місяця Національна адміністрація безпеки дорожнього руху закрила розслідування щодо близько 2,6 млн автомобілів Tesla, пов’язане з функцією, яка дозволяла віддалено переміщувати авто. Експерти встановили, що пов’язані з нею інциденти відбувалися лише на низькій швидкості.

Раніше перші користувачі безпілотного сервісу роботаксі Tesla у Далласі (штат Техас) повідомили про збої в роботі системи, неточності навігації та необхідність втручання операторів.

Один із пасажирів розповів, що додаток майже дві години не міг підібрати доступний автомобіль, а служба підтримки спочатку взагалі повідомила, що сервіс у цьому районі нібито не функціонує.

Нагадаємо також, що нещодавно перший вантажний електротягач Tesla Semi зійшов із нової виробничої лінії на підприємстві Gigafactory Nevada, що стало важливою віхою у розвитку програми електричних вантажівок.

