Нацбанк послабив гривню до євро: офіційний курс валют на 7 травня

Національний банк України встановив на четвер, 7 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,85 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 12 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,61 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,85/43,88 грн/дол., а до євро - 51,62/51,63 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 6 травня, знизився на 10 копійок і складає 44,17 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 3 копійки і становить 51,85 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,15 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 6 травня, знизився на 5 копійок і становить 44,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і складає 51,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,60 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривень за одиницю іноземної валюти.

