Китай відреагував на ідею Зеленського щодо перемир'я

Пекін продовжує вдавати, що ніякої війни в Україні немає, а є просто якась "українська криза".

Китай попросив Україну гарантувати гуманне ставлення до китайських громадян, які воювали на боці РФ та потрапили в український полон. Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу для преси.

Так, український журналіст, присутній на брифінгу, попросив представника китайського уряду прокоментувати ситуацію щодо китайців в українському полоні, яких Росія не хоче міняти на українських бранців.

У відповідь речник МЗС Китаю заявив, що Пекін неодноразово закликав своїх громадян "триматися подалі від зон збройного конфлікту та уникати будь-якої участі в конфлікті", особливо застерігаючи від участі у військових операціях.

"Китай просить Україну, відповідно до чинного міжнародного права, гарантувати законні права та гуманітарне ставлення до громадян Китаю", – сказав Лінь Цзянь.

Спікера китайського МЗС також попросили прокоментувати ініціативу Києва оголосити тимчасове перемир’я з 6 травня.

"Щодо кризи в Україні, позиція Китаю чітка та однозначна: ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру. Ми сподіваємося, що всі відповідні сторони продовжуватимуть вирішувати кризу шляхом діалогу та переговорів", – відповів Лінь Цзянь.

Травневе перемир’я: що треба знати

Як писав УНІАН, Росія в односторонньому порядку оголосила "перемир’я" у війні проти України на 8–9 травня, приурочивши його до святкування Дня перемоги. Відповідну заяву зробило Міноборони РФ, підкресливши, що рішення розраховане на те, що Київ "наслідуватиме цей приклад". У разі відмови України дотримуватися такого "перемир’я" Росія погрожує знищити центр української столиці.

При цьому спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії не потрібна згода України для оголошення таких тимчасових режимів тиші.

На цьому тлі Україна виступила з альтернативною ініціативою, запропонувавши розпочати припинення вогню раніше – із 6 травня. Президент Володимир Зеленський оголосив режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня, наголосивши на пріоритеті збереження життів над символічними датами.

