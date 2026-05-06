Євросоюз стане одним із засновників спецтрибуналу над верхівкою Кремля, - ЗМІ

Брюссель офіційно приєднується до створення органу, який судитиме керівництво країни за злочин агресії.

Європейський Союз зробив вирішальний крок до створення Спеціального трибуналу для покарання вищого політичного та військового керівництва Росії. У Брюсселі остаточно затвердили намір ЄС стати співзасновником цієї структури, передає "Європейська правда".

Як стало відомо, затверджене рішення, яке було ухвалене 5 травня, передбачає, що Євросоюз підпише Розширену часткову угоду про трибунал. Це станеться одразу після того, як документ отримає "зелене світло" від Комітету міністрів Ради Європи.

За даними джерела, ЄС планує відігравати провідну роль у роботі трибуналу та увійде до його керівного комітету.

Підкреслюється, що Спеціальний трибунал матиме дозвіл на переслідування верхівки РФ за злочин агресії проти України. Це дозволить притягнути до відповідальності осіб із державним імунітетом, включаючи диктатора Путіна.

Процедура та терміни

Процес приєднання ЄС до трибуналу відбуватиметься у кілька етапів. За наявними даними, після Комітету міністрів Ради Європи слово буде за Європарламентом.

"На більш пізньому етапі, коли достатня кількість держав-членів Ради Європи висловить свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди, Єврокомісія подасть до Ради ЄС пропозицію щодо рішення Ради ЄС про укладення цієї Розширеної часткової угоди", – пояснив посадовець на умовах анонімності.

Створення покарання для Кремля

Раніше Володимир Зеленський закликав світ до трибуналу над Росією. Як зазначив глава держави, світова правова система має проявити максимальну жорсткість. На його думку, міжнародна спільнота повинна бути "рішучою та безкомпромісною до російських воєнних злочинців". За наявними даними, саме створення спецтрибуналу стане ключовим інструментом для притягнення верхівки РФ до відповідальності.

"І, будь ласка, пам’ятайте: будь-яка свобода крихка без найосновнішої: свободи від руїн. Без елементарної безпеки. І якщо ті, хто починає війни, не відчувають своєї відповідальності", - сказав він.

