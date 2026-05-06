Ціни на бензин та дизель пішли вгору: скільки коштує пальне на АЗС у середу

В деяких найбільших мережах АЗС вартість бензину А-95 та дизеля зросла одразу на гривню.

Середні ціни на бензин та дизель на АЗС 6 травня зросли. Водночас, як повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95", середня вартість автогазу незначно знизилася.

Зазначається, що преміальний 95-й бензин у середньому за добу подорожчав на 36 копійок, до 77,38 грн/літр, а звичайний 95-й - на 33 копійки, до 73,21 грн/л. Середня вартість дизелю зросла на 34 копійки – до 88,87 гривень за літр.

При цьому в деяких найбільших мережах вартість 95-го бензину та дизеля зросла одразу на гривню.

Відео дня

Разом з тим, середня вартість автогазу у середу знизилася на 2 копійки – до 48,45 гривень за літр.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-м бензином у середу заправляють у мережі Brent Oil. Тут середній прайс - 66,85 гривень за літр. Найдорожче – у мережах ОККО та WOG за 77,90 гривень за літр. За добу вартість пального у "зелених" мережах зросла на гривню. Також подорожчало пальне на окремих заправках KLO та "БРСМ-Нафта".

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 73,90 грн/л;

"Укрнафта" – 70,90 грн/л;

SOCAR – 75,90 грн/л;

KLO – 72,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 69,92 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевший дизель у середу продають у мережі "Фактор" - по 85 гривень за літр. Найдорожче - у мережі Grand Petrol по 91,99 гривень за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 87,90 грн/л;

"Укрнафта" – 87,90 грн/л;

SOCAR – 89,76 грн/л;

KLO – 89,40 грн/л;

OKKO – 91,90 грн/л;

WOG - 91,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 86,62 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше автогаз 6 травня продають у мережі "Кворум" по 45,98 гривень за літр, а найдорожче -на АЗС Motto по 52,98 гривень за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 47,90 грн/л;

"Укрнафта" – 47,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,01 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG - 49,90 грн/л.

Ціни на пальне в Україні - інші новини

Як повідомляв УНІАН, ціни на пальне 5 травня подекуди подорожчали на 1 гривню. Водночас ціни на більшості заправок найбільших мереж не змінилися.

За підсумками квітня ціни на дизель на АЗС подорожчали на понад 2 гривні/літр, а на автогаз – на 1,65 грн/літр.

Вас також можуть зацікавити новини: